Minotti: “Chiesa da vendere un anno fa. Fiorentina più forte dell’anno scorso, in tutti i reparti”

Lorenzo Minotti, telecronista e commentatore nella scuderia di Sky Sport, è intervenuto oggi pomeriggio a Lady Radio commentando il mercato viola:

Il giudizio è positivo, ha un centrocampo di gran livello sia in profondità che in qualità. Dietro ha mantenuto quelli dell’anno scorso, sinonimo di solidità, in più è arrivato a Martinez Quarta. Davanti serve pazienza, son tutti giovani che non hanno espresso le potenzialità. E’ una Fiorentina più forte dell’anno scorso. Era necessario vendere Chiesa, ma già da un anno fa.