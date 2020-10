L’allenatore Luigi Cagni è intervenuto a Lady Radio dicendo la sua sulla campagna acquisti della Fiorentina:

Mercato superpositivo, è una squadra qualitativa, ora c’è da assemblarla. Saponara? Non è mai esploso, ha grande tecnica, ma nella sua carriera non ha mai avuto una esplosione. E’ il ruolo più difficile che c’è. Ora c’è da correre, la Fiorentina ha grandissima qualità e Iachini sta facendo una cosa importante, ovvero far giocar bene questa squadra facendo giocare chi ha più qualità.