Minotti: “In Olanda servirà salto di qualità. Clamoroso che Twente riposi”

L'ex difensore Lorenzo Minotti, commentatore tecnico di Fiorentina-Twente per TV8, è intervenuto in "A pranzo con il Pentasport" in onda su Radio Bruno Toscana: "Il 2-1 lascia tante recriminazioni, la qualificazione è aperta Nel secondo tempo abbiamo visto la versione meno bella della Fiorentina, c'è stato un calo totale a livello fisico. In più chi è entrato ha dato pochissimo. I viola hanno concesso solo una palla gol, ma l'hanno pagata cara. In occasione del 2-1 è mancata una lettura difensiva. Ha sbagliato anche Biraghi che è rimasto fermo. L'ambiente caldo in Olanda può incidere? Sì. Il Twente ieri non si aspettava quella versione di Fiorentina nel primo tempo. Gli olandesi sono rimasti annichiliti. La Fiorentina dovrà fare un salto di qualità al ritorno. L'aspetto clamoroso è che il Twente domenica non giocherà, mentre la Fiorentina sì.