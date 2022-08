Bocci: “Fiorentina non pensi a non perdere perché un gol lo prende”

Il giornalista del Corriere della Sera, Alessandro Bocci, ha commentato Fiorentina-Twente 2-1 durante "A pranzo con il Pentasport" in onda su Radio Bruno Toscana: "Il risultato è aperto. L'aspetto confortante è il gioco del primo tempo. Nella ripresa c'è stato un calo. L'aspetto più grave è che, alla fine, il Twente ha segnato con l'unico tiro in porta. Mi auguro che in Olanda la Fiorentina non si faccia condizionare dall'ambiente. Ieri nel primo tempo abbiamo visto una differenza tecnica abissale. Al ritorno la Fiorentina non deve pensare a non perdere perché un gol lo prende. La rete del Twente ha complicato il ritorno. Percentuale? Direi 60% e 40%, ma non vorrei gufare. Spero che tra sei giorni la condizione fisica sia migliorata. Il problema è che nel frattempo il Twente riposerà, mentre la Fiorentina giocherà domenica pomeriggio ad Empoli.