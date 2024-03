Milenkovic sono 250! Traguardo importante anche per Terracciano

Fiorentina-Roma ha un significato importante per Nikola Milenkovic e Pietro Terracciano. I due giocatori viola raggiungono un traguardo importante

Fiorentina-Roma ha un significato importante per Nikola Milenkovic e Pietro Terracciano. Il difensore serbo infatti, con la gara di questa sera, ha raggiunto quota 250 presenze con la maglia della Fiorentina in gare ufficiali. Mentre l'estremo difensore viola ha raggiunto la 100° presenza con la squadra gigliata in Serie A. Una serata speciale, nella speranza che possa essere ricordata con una vittoria.