Milenkovic: la Fiorentina farà un nuovo tentativo nel 2020. Senza rinnovo sarà addio

In casa Fiorentina è arrivato Cesare Prandelli per la panchina, ma rimangono da sistemare alcuni importanti nodi relativi ai giocatori più rappresentativi. Primo fra questi sicuramente Nikola Milenkovic. Il centrale serbo è legato alla Fiorentina da un contratto in scadenza nel giugno 2022. Il club gigliato rischia dunque di perderlo a zero se non riuscisse a convincere il classe ’97 a siglare il rinnovo. Secondo quanto riporta Calciomercato.com la Fiorentina è ancora ottimista e intende fare un nuovo tentativo per convincere Milenkovic e il proprio entourage, guidato da Fali Ramadani. La deadline sarebbe fissata per la sosta natalizia. Qualora il centrale non accettasse la proposta dei viola, a giugno le strade si separerebbero, per scongiurare il rischio di perderlo a parametro zero. Milenkovic, infatti, non ha alcuna intenzione di arrivare al muro contro muro con la società.