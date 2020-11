CT Serbia: “Milenkovic colonna della Nazionale, contento che sia a disposizione”

Ljubisa Tumbakovic, commissario tecnico della Nazionale serba, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Scozia che vale l’accesso agli Europei: spazio anche per una considerazione sul viola Milenkovic.

“Nikola è sempre stato una colonna della nazionale da quando sono arrivato. C’è sempre stato. È un elemento fondamentale e sono molto contento di poter contare su di lui anche in questa partita. Sono stato molto sollevato di averlo potuto avere in squadra. In squadra c’è una buona atmosfera e non vediamo l’ora che arrivi la partita”.

