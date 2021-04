Milenkovic: “Importanti queste ultime 10 partite, seguiremo Iachini”

Dopo Dusan Vlahovic, è il turno di Nikola Milenkovic. Il centrale ha rilasciato qualche dichiarazione tramite i canali ufficiali del club:

Sono tornato in anticipo dalla Nazionale per preparami al meglio alle prossime sfide. Oggi sono tornati anche altri compagni, lavoriamo per preparare al meglio la trasferta di sabato. Importanti queste ultime 10 partite: obbligatorio far bene da subito. Il Genoa è una squadra difficile da affrontare, soprattutto in casa. Seguiremo le indicazioni del mister. Vlahovic? È carico, vuole fare una grande partita segnando contro il Genoa.