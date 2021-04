Nel 2020 giù del 26% i compensi ai procuratori. Fiorentina vicina al podio

La crisi scatenata dalla pandemia non fa sconti a nessuno. Nel 2020 in Serie A anche gli introiti per gli agenti hanno subito una drastica riduzione, superiore a un quarto se si considera il paragone con l’anno precedente. È quanto emerge dal documento contenente i compensi dei procuratori sportivi diffuso dalla Figc, che tiene conto degli esborsi dei club legati alle commissioni per qualsiasi operazione, anche eventuali rinnovi di contratto, e non solo quelle effettuate in entrata e in uscita. Se nel 2019 la spesa era stata di 187 milioni di euro, riporta Stadio in edicola oggi, l’anno scorso si è fermata a 138 milioni, segnando un calo complessivo del 26%. La Fiorentina si piazza comunque al quinto posto di questa particolare classifica con 9,7 milioni di euro spesi, alle spalle dell’inarrivabile Juventus (20,8), della Roma (19,2), del Milan (14,3) e del Napoli (12).

