Milenkovic: “Contava vincere e sistemare la classifica. Prestazione c’è sempre stata”

Intervenuto in zona mista dopo Cukaricki-Fiorentina, Nikola Milenkovic ha commentato così la vittoria viola in Conference League: "Sapevamo che non sarebbe stata la stessa partita del Franchi, il Cukaricki è stato organizzato e si sono difesi bene per ripartire. L'abbiamo sbloccata subito, oggi contava la vittoria per sistemare la classifica e non prendere gol dà fiducia a noi difensori. Nzola? Siamo felici, sappiamo il valore del gol per Mbala e Lucas, loro fanno tutto per provare a segnare di più e speriamo di segnare qualche gol in più. Come si arriva al Bologna? Abbiamo sempre fatto la prestazione, sono mancati alcuni risultati. Non sarà facile, ma giocando in casa i tifosi ci spingeranno tanto".