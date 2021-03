Melli: “Non dovrebbe essere Vlahovic a trascinare una squadra come la Fiorentina”

Alessandro Melli, storica ex colonna del Parma, è intervenuto ai microfoni del Pentasport per parlare della sfida di domenica tra i gialloblù e la Fiorentina:

Sarà sicuramente una partita importante e forse decisiva per il Parma. E’ una sorta di ultima spiaggia per poter riagguantare il treno della salvezza. Classifica? Servirebbe analizzare personalmente ogni squadra, in generale è un campionato particolare dettato dalle condizioni della pandemia. Cose che potevamo sembrare scontate non lo sono state. Domenica si affrontano due delle squadre che hanno maggiormente deluso fino ad adesso. Sono due realtà con proprietà straniere che hanno fatto investimenti importanti, diventa difficile analizzare le difficoltà. Sicuramente, però, sono stati fatti degli errori, altrimenti Parma e Fiorentina non sarebbero nella posizione attuale. Occorre adesso trovare le soluzioni per uscirne e poi a fine anno analizzare gli errori. Due squadre così non possono retrocedere. Vlahovic? Prandelli ha visto in lui un attaccante di qualità e lui questo l’ha dimostrato, ho visto delle sue prestazioni importanti. Mi sembra un giocatore che lavora tanto per la squadra anche in fase difensiva. Essendo giovane può soffrire la mancanza di certezze dei viola, ma non dovrebbe essere Dusan a trascinare una squadra importante come la Fiorentina. E’ un ragazzo che è andato oltre le aspettative, una nota lieta in una brutta stagione. Prandelli? Dopo i mondiali ha avuto delle difficoltà Sulla sua conoscenza del calcio e la persona non si discute, però poi ci sono i risultati.