Bucchioni su Prandelli: “Paga il troppo coinvolgimento emotivo”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole:

Non sono tranquillo. Ho visto il Parma e sta crescendo, ieri hanno messo in seria difficoltà l’Inter. Se i crociati giocano così domenica la Fiorentina va in difficoltà, hanno più ritmo e intensità. Quest’anno siamo molto instabili, anche una partita contro l’ultima in classifica non è scontata. Domenica è uno snodo: la situazione è complicatissima e lo diventa sempre più ogni giornata che passa. Credo che questa sia una squadra impaurita. Negli ultimi dieci minuti cambia l’atteggiamento: più arrivi alla fine della vittoria più perdi lucidità. Il pallone inizia a scottare, arriva la paura di non portarla a casa. Prandelli ha lavorato dal punto di vista mentale, ma ancora manca lucidità e soprattutto il gioco che ti dà delle certezze. Dobbiamo resettare; finire la stagione e ripartire da zero, come accadde nel 2012. Prandelli? Credo che il primo ad aspettarsi qualcosa di più sia proprio Cesare. Lui è arrivato con grandissimo amore per questa squadra e in certe occasioni ha perso coraggio e lucidità. Ha avuto un coinvolgimento emotivo che l’ha condizionato. Mi sarei aspettato un cambiamento di rotta, fregandosene della situazione di classifica dei viola, ma le sconfitte con Benevento e Milan l’hanno impaurito. Ha avuto paura di fare dei danni alla sua Fiorentina ed è tornato a fare un calcio che non è il suo. Doveva andare avanti con la sua idea, non giocare come faceva Iachini.