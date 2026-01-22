Melli: “Fiorentina consapevole delle proprie forze, ma non deve fermarsi”

L'ex calciatore del Parma, Alessandro Melli, ha rilasciato un'intervista a News.superscommesse.it dove ha parlato anche della lotta per la salvezza, dove attualmente è coinvolta anche la Fiorentina. Le sue parole:
Dal Sassuolo in giù restano in lotta per non retrocedere, per cui c'è anche la Fiorentina. Ha avuto una sequenza di risultati importanti, che le hanno permesso di risalire con caparbietà e sta facendo molto bene, ma sarà necessario vincere ancora tante partite per uscire dal pericolo. Molti miei amici ed ex compagni di squadra sostenevano che la Fiorentina si sarebbe salvata anche quando era ultima. Si tratta di una stagione particolare, se si pensa anche alla scomparsa di Commisso. Ma sta venendo fuori una squadra consapevole delle proprie forze, che però dovrà lottare ancora molto.
