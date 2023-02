Matteini: “Viola Park? Bagno a Ripoli chiede ad ACF tempi certi. Nico e Jovic..”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Francesco Matteini ha detto la sua sul momento viola: "Nico Gonzalez quest'anno ancora non lo abbiamo quasi mai visto, ha delle potenzialità e delle caratteristiche tecniche che per la Fiorentina di adesso è oro. Ogni volta ci aspettiamo una giocata risolutiva da lui, ma raramente ce le ha fatte vedere. Questa è una Fiorentina da "continuo aspettare", aspettiamo sempre tutti per lungo tempo, e anche per Nico vale questo discorso perché nell'ultimo periodo ha deluso. Jovic o Cabral? Non ho dubbi, di Jovic non mi fido, Batistuta potrebbe querelarlo... A Braga si era mosso bene, ma in tutte le partite prima e quella dopo no. Ha sempre fallito quando contava.

Viola Park? Non credo potranno esserci novità, la costruzione va avanti ma sicuramente non sarà pronto per luglio. Non puoi programmare il ritiro senza avere certezze, e allo stesso tempo anche il Comune di Bagno a Ripoli chiede certezze sui tempi, per intervenire sul parcheggio provvisorio, sulla deviazione dei bus e sulla linea della Tramvia che passerà lì davanti. Sono tutti lavori che chiedono bandi, gare d'appalto e non risolvibili in pochi giorni. Nonostante i ritardi, la rapidità con cui si è arrivati a realizzare il Viola Park è straordinaria per un paese come l'Italia. Il lievitare dei costi? Ha investito tutte le imprese italiane, non solo la Fiorentina".