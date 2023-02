Matteini: “Jovic andrebbe ceduto. Mi spaventa la trasferta turca per l’ambiente”

"La Fiorentina è più duttile ora. Che gioca a seconda delle caratteristiche dell'avversario. La squadra in questa stagione è altalenante. Mi aspetto che con il Lecce e la Cremonese, la Fiorentina faccia la voce grossa. Con il Milan prendo quello che arriva. Mi interessa che la Fiorentina sia fuori dalla lotta per retrocedere, poi la posizione è ininfluente. La punta deve segnare , poi se non si vede poco importa. E ieri Cabral questo ha fatto. Cabral ha il gol nel sangue, ha sempre segnato. Fin dalla Svizzera. In più ultimamente gioca di più con la squadra. Ikonè invece ieri ha fatto una bella giocata sul gol, poi però ha fatto i soliti errori da Ikonè. Gli si chiede di fare più assist e di essere più presente, non di segnare tanto. Non sta dando quello che ha dato al Lille. Jovic andrebbe diciamo congelato a fine anno, e cercare una punta da affiancare a Cabral. Il serbo non è un professionista che mi convince"

Sul momento viola: "Io non credo che la Fiorentina cominci ad inanellare delle vittorie. La dimensione della Fiorentina sarebbe da primi 4-5 posti. Ma le altre sono in Europa noi 2. Fra noi e il Napoli non ci sarebbe tutta questa differenza. Quest'anno i difensori della Fiorentina non stanno andando bene. Anche se spesso anche ieri si trovano in 2 contro 2. In modo troppo avventato. I rischi dei difensori con la palla tra i piedi dipendono dalle caratteristiche dei centrali. Igor spesso fa le serpentine per esempio. La rosa è ampia ma non di alto livello. Potremmo guardare la primavera e lasciar andare qualche giocatore"