Matteini: “Il silenzio alimenta le voci. Fiorentina, la chiarezza è la chiave”

Il giornalista Francesco Matteini , intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della questione legata a Vincenzo Italiano : "Un allenatore con il muso lungo non si può tenere, quindi spero che il matrimonio, se dovesse continuare, sia felice. Se si rafforza la posizione dell'allenatore sarebbe bene farlo da ora. Il silenzio alimenta mille voci e portano solo brutte situazioni . La chiarezza sarebbe la chiave per tutto".

Ha concluso dicendo: "Se per il mercato stanno zitti e il giorno che acquistiamo qualcuno e ci dicono nome e cognome mi starebbe anche bene, ma in questi casi bisogna fare chiarezza e spiegare ai tifosi cosa sta succedendo. Se la Fiorentina non ha riscattato Torreira, vuol dire che hanno in mente qualcuno che gli da maggiori garanzie".