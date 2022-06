Ds Palermo: “Torreira? Da fuori mi sembra una cosa normale. In mente hanno…”

"La Fiorentina mi ha fatto divertire, ha fatto un bellissimo campionato e da tifoso, anche se non lo potrei dire, sono stato bene. Il mercato? La mia esperienza mi dice che se corri a volte inciampi, poi i dirigenti viola di esperienza ne hanno anche loro, hanno tutti i mezzi per rendere più importante una squadra che importante lo è già. Torreira è un giocatore importante, ma se è andata così avranno in mente qualcosa di ancora migliore. Vista da fuori, mi sembra una cosa normale. Quando si lavora in una società si è privilegiati, chi si sente coinvolto può superare qualsiasi incomprensione. Il calcio è passione, amore, sentimenti.