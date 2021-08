Il commento: “A Commisso serve prospettiva. Vlahovic? Il sostituto conta di più”

Francesco Matteini commenta la rosa della Fiorentina e dice la sua su un possibile addio di Vlahovic

Redazione VN

Francesco Matteini, noto giornalista di tifo viola, è intervenuto ai microfoni del Pentasport commentando la rosa della Fiorentina e il mercato. Le sue parole: " Mi da fastidio partire con la squadra ancora da fare. Ormai le prime due partite sono come quelle di precampionato. Poi dopo la sosta si inizia con la rosa completa. Sembra quasi che il lavoro fatto finora da Italiano sia tutto sprecato. Un allenatore che punta molto sugli schemi come fa a lavorare al meglio se non ha tutti io giocatori".

Su un possibile addio di Vlahovic: "So che davanti a un offerta importante non si può dire no, ma la cosa che mi interessa è come saranno investiti quei soldi. Se vendi Vlaovic e poi prendi Kean e Berardi ok, ma se prendi 200 milioni e poi compri solo Scammacca allora non ci siamo".

Sugli obiettivi della Fiorentina: "La parte sinistra non può essere un obiettivo. Capisco che non possiamo andare subito in Champions però ci vuole prospettiva. Voglio sentire dire da Commisso che tra 2-3 anni saremo stabilmente in zona Europa. Se non lo dice significa che non c'è una grande ambizione"