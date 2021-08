Il capitano saluta: Pezzella è atteso già nella giornata di oggi a Siviglia

Dopo 4 anni, Pezzella saluta la Fiorentina

German Pezzella si appresta a firmare con il Betis Siviglia. (I dettagli e le cifre dell'operazione) L'ormai ex capitano della Fiorentina in queste ore raggiungerà Siviglia per iniziare la sua seconda avventura in maglia biancoverde, dopo quella dal 2015 al 2017. Questo quanto troviamo scritto nel portale AlfredoPedullà.com. L'arrivo nella città della spagnola dell'argentino è confermato anche da TMW. Ci siamo, dopo 4 anni conditi da 137 presenze e 7 reti, Pezzella si appresta a salutare la Fiorentina.