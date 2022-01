Martorelli: “Piatek operazione intelligente, rinforzo utile per l’Europa”

Gli elogi dell'agente dopo l'arrivo di Piatek: "Per quanto sta facendo, la Fiorentina va solo premiata. La squadra è sempre più competitiva"

Il procuratore Giocondo Martorelli ha commentato anche l'operazione Piatek nel corso del suo intervento ai microfoni di tmw radio. Queste le sue parole: "Classica situazione in cui la società non vuole farsi trovare spiazzata di fronte a un imprevisto. Le possibilità che Vlahovic rimanga alla Fiorentina sono prossime allo zero: o a gennaio o a giugno, partirà".

Martorelli conclude: "Quella di Piatek mi sembra un'operazione intelligente. Per quanto sta facendo, la Fiorentina va solo premiata. Rendono la squadra sempre più competitiva e per provare ad entrare in Europa avere uno come Piatek può essere utile".