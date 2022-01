Sky – Piatek, visite mediche anche domani. Slitta di qualche ora l’ufficialità

Slitta a domani l'ufficialità di Piatek: previste altre visite mediche per il polacco

Dovrebbe slittare di qualche ore l'ufficialità di Krzysztof Piatek come nuovo giocatore della Fiorentina. Come riporta Sky Sport, nella giornata di domani ci sarà un nuovo giro di visite mediche dopo gli esami di rito avvenuti oggi in una clinica di Sesto Fiorentino.