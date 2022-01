Orlando e i dubbi su Piatek: “Solo al Genoa gli è girato tutto benissimo”

Piatek? Il parere dell'ex viola sul Pistolero, che si è spento dopo gli inizi folgoranti al Genoa

Intervenuto a TMW Radio, l'ex viola Massimo Orlando ha parlato del momento viola concentrandosi sugli ultimi arrivi di mercato Ikoné e Piatek: "Ikoné a me piace tanto, l'anno scorso ho commentato tante volte il Lille e non può che fare comodo al 4-3-3 di Italiano con fantasia e discreta fisicità. Può migliorare un settore offensivo sostenuto in questo momento solo da Vlahovic, è un giocatore di talento. Piatek è il vice di Vlahovic, fino ad ora la Fiorentina se avesse avuto un problema davanti non c'era un sostituto. Non so quanto possa essere in condizione, ha fatto bene solo al Genoa dove ha avuto quei 3/4 mesi in cui tutto gli è girato benissimo. Ma in questa rosa è un giocatore che ci può stare e con questi due colpi la Fiorentina può andare a competere dal quarto al sesto posto".