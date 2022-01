Italiano ha una nuova missione: ricaricare le pistole di Piatek

I tifosi si sono già divisi su Piatek. D'altronde le sue due ultime stagioni sono state tutt'altro che esaltanti. A Italiano il compito di rivitalizzarlo. I precedenti fanno ben sperare

Sul Pistolero i tifosi si sono già divisi. Il polacco tornerà il bomber ammirato con le maglie di Genoa e Milan (soprattutto all’inizio dell’avventura rossonera) oppure le sue pistole continueranno a sparare… a salve? La domanda è legittima. D’altronde le sue due ultime stagioni sono state tutt’altro che esaltanti. Con l’Hertha Berlino ha segnato appena 13 gol: 4 in Bundesliga e uno in Coppa nella seconda metà del 2019-20, 7 in campionato nel 2020-21, uno in Bundesliga nei primi sei mesi del 2021-22. I problemi fisici l’hanno tormentato (la frattura alla caviglia gli ha impedito di partecipare agli Europei), ma non c’è dubbio che i tifosi biancoblù si aspettassero di più da lui. Rendimento scadente anche con il Milan nella prima parte del 2019-20: appena quattro reti, di cui tre su rigore. E pensare che aveva concluso la sua prima stagione in Italia (2018-19 a metà tra Genoa e Diavolo) con 30 centri in 42 partite e con il titolo di capocannoniere della Coppa Italia.