Martorelli: “Milenkovic può valutare il rinnovo. Piatek? Dipende dalle ambizioni”

Il procuratore parla anche dell'obiettivo Europa: "La squadra di Italiano ha tutte le carte in regola per centrarlo"

Giocondo Martorelli , agente ed intermediario di mercato, ha parlato anche di Fiorentina nel corso dell'intervista rilasciata a tuttomercatoweb: "La Fiorentina ha sorpreso tutti, sia sotto il profilo dei risultati che sotto quello del gioco. Complimenti alla società, a Italiano e alla squadra, fino ad oggi hanno fatto qualcosa di molto interessante. Hanno tutte le carte in regola per raggiungere l'obiettivo Europa perché la squadra è viva, ha le idee chiare e la consapevolezza di potersela giocare con tutti. Si è visto anche a San Siro, dove ha tentato fino all'ultimo di vincere. L'Europa sarebbe un obiettivo importante".

Martorelli prosegue: "Piatek? Vanno capite le eventuali scelte. Il giocatore conosce il calcio italiano e sta facendo il suo, ha ancora un'età per poter dire la sua. Bisogna vedere quali sono le ambizioni della Fiorentina, se vogliono aumentare il livello tecnico della squadra. Milenkovic? Non sempre se vai a scadenza vai a migliorare o guadagnare di più. Penso che Milenkovic possa senz'altro prendere in considerazione l'idea di prolungare il contratto con la Fiorentina perché sono convinto che la società voglia crescere sempre di più".