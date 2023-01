Martorelli: “La punta costa 40 mln. Scouting? Non so quanto sia ramificato”

Agente e grande esperto delle dinamiche di mercato, Giocondo Martorelli è stato interpellato da Radio Bruno sulla questione attaccante in casa Fiorentina: "Più volte si è evidenziato come quest'anno alla Fiorentina sia mancato l'attaccante centrale, onestamente i due attaccanti hanno lasciato a desiderare. Vlahovic non è stato sostituito. I viola sono una squadra che costruisce tanto e finalizza poco. Ma prendere un attaccante di sicuro rendimento a gennaio non è alla portata di nessuna squadra italiana.

Anche altri ruoli possono essere rimasti scoperti, ma quello che pesa di più è la punta. Un attaccante bravo oggi non costa meno di 40 milioni di euro e non credo la Fiorentina possa permettersi una cifra del genere. La rete scouting in certi frangenti può aver funzionato, ma è legittimo da parte di un tifoso farsi delle domande. Non so in che modo quella viola sia ramificata in Europa e in tutto il mondo. Per esempio in questi giorni c'è il Sudamericano Sub 20 in Colombia, so che tante squadre sono già lì".