Amoruso: “Jovic avallato da Italiano. Pradè? Ha tante qualità, ma di campo…”

Intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, l'ex viola Lorenzo Amoruso ha commentato il momento negativo che sta attraversando la Fiorentina: "Quest'anno si va molto più in orizzontale rispetto allo scorso anno, non siamo neanche cattivi come la scorsa stagione. Già con Cabral si fa un po' più di pressing, con Jovic 0. E il suo acquisto penso sia stato caldeggiato molto anche dal tecnico. Ho sempre avuto l'impressione che Italiano vorrebbe sempre vedere la squadra al 100% e che giocasse in maniera splendida. Sono il primo a dire che giocare bene equivale a vincere le partite, ci sono momenti in cui devi fare il "ladro" di punti. La Juve giocando per l'1-0 ci ha vinto gli scudetti, senza entusiasmare, è un anno e mezzo che invece giochiamo nello stesso modo.

Il cambio di modulo non ha influito sulla flessione della squadra, con il 4-3-3 puoi giocare in ampiezza, quest'anno il nostro possesso palla è sterile, non acceleriamo come l'anno scorso dove c'erano 2/3 giocatori che lo sapevano fare. In più ormai gli avversari hanno capito come giochiamo. Si può anche difendere compatti e i tre che stanno davanti nel momento in cui si recupera palla devono ripartire. Amrabat ha fatto bene con giocatori geometrici accanto. La rete subita con il Torino è colpa sua, ha fatto una giocata rischiosissima. Se l'avessero venduto non mi sarei strappato i capelli, quello visto al mondiale non è quello "vero". Qui si sente autorizzato a fare il regista, ma non lo è. E chi parla di calcio con Italiano? Quello che dice è oro colato, ma non può andare sempre tutto al posto giusto. Perdonatemi, ma Pradè non è un dirigente che mette undici uomini in campo, ha tantissime qualità manageriali, ma a livello di tattica faccio fatica a vederlo e la sua storia parla per questo".