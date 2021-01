Martorelli: “Gomez? Operazione da ultimi giorni di mercato. Attenti a…”

Il procuratore Giocondo Martorelli (la sua opinione su Cutrone)ha commentato ai microfoni di Tmw la questione Papu Gomez:

Parlare di mercato in questo gennaio è difficile, anomalo. Però c’è il Papu, sarà una situazione da ultimi giorni: Percassi non intende liberarsene senza realizzare un giusto valore. L’argentino vuole fare la Champions. Occhio alla Juventus, a cui potrebbe fare comodo. Mercato? Ogni società vorrebbe snellire e abbassare il monte ingaggi per risanare i bilanci. Sono tutti nella stessa situazione. Prevedo tanti scambi. Non vedo operazioni di prima fascia o operazioni sensazionali. Ognuno interverrà in minima parte per migliorare le rispettive rose