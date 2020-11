Martorelli: “Prandelli scelta ponderata. Gli attaccanti? Rischiano di essere perfino troppi”

Il procuratore Giocondo Martorelli ha parlato a Radio Bruno:

Iachini? Se avevano deciso di andare avanti con lui gli avrebbero dovuto dare più tempo ma allo stesso tempo andavano verificato le condizioni per continuare insieme. Prandelli? Scelta dettata dalla sua grande esperienza, conosce bene Firenze. Altri allenatori erano impossibilitati a prendere in considerazione la proposta viola. La decisione di Prandelli è ponderata. L’aspetto mentale e l’autostima contano molto e la Fiorentina ha una buona base tecnica. Se la squadra giocherà col 4-2-3-1 ci son troppi attaccanti in rosa, probabilmente il titolare sarà Vlahovic e allora mi chiedo che spazi avranno Cutrone e Kouamé.