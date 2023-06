Martorelli: “Castrovilli via senza rinnovo. Non vedo Primavera pronti al salto”

"Il bilancio stagionale è positivo. Arrivare in finale è sempre prestigioso, sono cresciuti tanti giocatori, quindi è un anno importante. Nella prossima stagione ci sono tutti i presupposti per fare meglio, non avendo l'impegno europeo. Amrabat? È sempre difficilissimo tenere un giocatore scontento, con la sua cessione si può intervenire sul mercato per rinforzare la squadra, vediamo quali valutazioni saranno fatte. Rinnovo Castrovilli? Probabilmente si sentono sicuri, ma in caso di mancato accordo va ceduto per evitare di perderlo a zero. Ma credo che le parti troveranno un'intesa per rinnovare. Non vedo giocatori della Primavera pronti per la prima squadra, credo abbiano bisogno di un percorso lontano da Firenze per maturare e poi rientrare dalla porta principale".