Martorelli: “Beltran puoi ancora aspettarlo, Nzola no. Prenderei Dia davanti”

Il giocatore della Fiorentina da cui mi aspettavo di più? "Sicuramente Nico è stato quello che ha dato di più, peccato per l'infortunio. È un giocatore eccezionale. Di più ci si aspettava da Beltran e Nzola, perché fino ad ora non hanno dimostrato chissà cosa. Anche Barak e Ikonè sono da mettere in questa lista. Questi sono i giocatori che sono più mancati da Italiano. La volata finale dei viola dipenderà molto da questi due attaccanti, sperando che il mercato faccia la sua parte, per raggiungere obiettivi importanti come la Champions.

Capitolo mercato — Belotti? "Non penso che si muoverà dalla Roma con il nuovo modulo di De Rossi, perché diventerà l'alternativa necessaria a Lukaku. Dia deve cambiare aria, perché questa stagione a Salerno non sta andando come ci si aspettava. Lo scorso anno ha fatto molto bene, quindi potrebbe essere lui il colpo per far fare il salto lì davanti alla squadra".

Gli esterni vociferati? "Sinceramente non li conosco, non saprei che apporto potrebbero dare alla Fiorentina. Le dinamiche del mercato sono molto particolari. La rosa della Fiorentina è molto ampia, credo che la dirigenza viola stia lavorando anche alle uscite. Lo stesso Mina non ha rispettato le attese, anche a causa di diversi problemi fisici. Questi, insieme a quelli elencati precedentemente sono tutti giocatori che dovresti far uscire. Poi potrà lavorare per delle entrate e migliorare la rosa.

Attacco? "Beltran puoi aspettarlo, Nzola no. Certo è che non puoi andare a spendere in ogni finestra di mercato 10/15 milioni su un attaccante, devi avere anche un po' di equilibrio.

Ranieri? "Giocatore in grande crescita, che sta facendo molto bene. Non mi aspettavo questo impatto alla Fiorentina. Le esperienze nelle serie minori lo hanno sicuramente aiutato a crescere. Ha questa grande voglia, fin da ragazzo, di voler arrivare. Cosa gli manca? Forse la fisicità per diventare veramente un top. Anni fa avevo proposto due giocatori in Italia (Caicedo, andato al Chelsea per 130 milioni, e Hincapié, giovane difensore classe 2002, oggi al Bayer Leverkusen con una valutazione che si aggira attorno ai 40 milioni di euro), ma nessuno ha voluto affondare il colpo. Molte volte questi giovani vengono sottovalutati, ma si deve capire cosa possono diventare in futuro".

