Dalla Liga bussano in casa Fiorentina per il difensore argentino

Sirene dalla Liga per Martinez Quarta . Il difensore della Fiorentina sarebbe finito nel mirino del Betis Siviglia, in cerca di un difensore.

Come raccontato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport il club spagnolo avrebbe bussato in casa viola e in caso di addio la Fiorentina si adopererà per portare a casa due nuovi difensori centrali.