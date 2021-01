Martinez Quarta, il futuro è già ora. Ricordando il “caso Pedro”

Quarta di nome, quinto nelle gerarchie (di fatto l’ultimo). Della posizione del difensore argentino vi parlammo già un mese fa e le cose nel frattempo non sono migliorate, anzi. Dopo le due presenze (+1 in Coppa Italia) con Iachini, l’ex River Plate ha collezionato panchine ed è l’unico difensore a non aver ancora messo piede in campo sotto la gestione Prandelli. Eppure Martinez Quarta è stato il principale investimento del mercato estivo della Fiorentina, nonchè un titolare – in tutte le ultime 4 gare di qualificazione ai Mondiali – dell’Argentina, dove al momento è più considerato di Pezzella. La spiegazione potrebbe essere legata all’ambientamento, che dal Sudamerica all’Italia non è sempre immediato.

Do you remember Pedro? Ecco, l’errore da non ripetere assolutamente sarebbe bocciare prematuramente Martinez Quarta. Anche perchè l’attuale difesa viola non è troppo futuribile, tra carte d’identità avanzate (Caceres) e situazioni contrattuali complicate (Milenkovic e Pezzella). Ma il futuro è già adesso, perchè il giocatore – che ufficialmente non ha mai fatto trapelare malumori – ha bisogno di sentirsi inserito nel progetto, almeno gradualmente. Anche per non perdere il posto in nazionale di cui sopra. L’inizio di 2021 con 5 partite in soli 15 giorni potrà, forse, spingere Prandelli ad offrire un’altra possibilità a Quarta.