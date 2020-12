Bilancio viola, le cifre del mercato: 6,3 milioni per Martinez Quarta. 1,7 per Munteanu

Ieri vi abbiamo riportato alcune informazioni sul bilancio della Fiorentina, chiuso il 30 giugno, con i conti in rosso e l’immissione di denaro operata da Rocco Commisso. Aggiungiamo sull’argomento anche quello che scrive Donato Mongatti su ilsitofirenze.it, ecco alcuni passaggi sugli acquisti della sessione estiva 2020:

Il costo totale per i trasferimenti a Firenze di Bonaventura, Callejon, Gentile (600.000 €), Borja Valero, Barreca, Quarta (6.300.000 €), Munteanu (1.700.000 €) ed altre operazioni minori ammonta 8.665.000 € (i pagamenti dei cartellini dei calciatori sono ripartiti su più stagioni sportive, per la corrente pesano circa 4,2 milioni di euro). Inoltre la sponsorizzazione di “Mediacom” (la società del patron Commisso), per la stagione 2020-21 è stata rinnovata con un corrispettivo di 25 milioni. L’accordo col main sponsor “prevede un incremento dei diritti concessi a Mediacom”. Le cessioni estive hanno fruttato introiti per 11.300.000 €, su tutte pesa per 10 milioni il prestito di Chiesa alla Juventus (che a determinate condizioni per i bianconeri si tramuterà in un obbligo di riscatto e il pagamento di una cifra molto consistente). Da sottolineare come le plusvalenze da cessione di giocatori, nel periodo di riferimento (quindi comprendenti le sole operazioni della sessione di calciomercato invernale), ammontino a zero.

MARTINEZ QUARTA, AL RIVER POSSIBILI BONUS FUTURI