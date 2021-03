Martinez Quarta: “Adesso ci aspettano 12 finali, giocheremo con il cuore”

Il difensore della Fiorentina Martinez Quarta ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il pareggio con il Parma:

Oggi entrambe le squadre avevano bisogno di vincere, si è visto perchè tutti eravamo nervosi, noi stavamo vincendo e poi ci hanno pareggiato. Ci sono molte cose da migliorare, è il momento di stare tutti uniti e di pensare a migliorare. Primo gol in viola? Purtroppo non è servito a vincere la partita, è una cosa strana perché sarei contento per il gol ma è arrivato un risultato che non ci accontenta. Ora pensiamo alla prossima partita, che sono sicuro che faremo meglio. Venivamo da alcune sconfitte, nel finale il pareggio è stata l’unica cosa positiva. Mancano 12 finali dove dobbiamo essere coscienti che non possiamo perdere punti, dobbiamo giocarle con il cuore e penso che alla fine tutto andrà nel modo giusto e finiremo bene la stagione