Cecchi: “Prandelli non ha dato gioco, ma la campagna acquisti…”

Così Stefano Cecchi commenta la partita della Fiorentina a Radio Bruno

Mi sembra che Prandelli sia bravo a parole e si salvi con delle frasi ad hoc, certo oggi ha molte attenuanti perché aveva molte riserve in campo. Io non credo che lui sia il maggior responsabile di questa la classifica, ma ormai sono passate 19 partite da quando è diventato il nostro allenatore e purtroppo non ha dato nessuna impronta di gioco. La risposta che ha dato a Sky su Commisso è sicuramente sintomo di un nervosismo dell’allenatore… Ho difficoltà a parlare della Fiorentina perché sto soffrendo e quando Prandelli si attacca a Kouamé non mi sembra proprio il caso di poter commentare ancora. Però è anche vero che il Parma ha messo in campo una seconda squadra e Prandelli con chi avrebbe potuto cambiare la partita? La verità è che noi siamo usciti dalla campagna acquisti certamente indeboliti, ma voi credete davvero che Prandelli abbia chiesto Kokorin al posto di Cutrone? IO non ci credo proprio.