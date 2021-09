Marino: “Castrovilli non si discute. E può fare anche l’esterno d’attacco”

L'allenatore: "I viola hanno sempre fatto prestazioni importanti, anche contro l'Inter ho visto fare un'ora di gioco a ritmi incessanti"

Pasquale Marino , ex allenatore dell'Udinese, allo Spezia prima dell'arrivo in Liguria di Vincenzo Italiano, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole: "La Fiorentina sta bruciando le tappe perché quando si cambia staff tecnico serve tempo per assimilare le metodologie di lavoro. I viola hanno sempre fatto prestazioni importanti, anche contro l'Inter ho visto fare un'ora di gioco a ritmi incessanti senza dare la possibilità di palleggiare all'avversario. Italiano cerca di coinvolgere più giocatori per dividere le energie, il turnover mi sembra una mossa logica, anche per il clima nello spogliatoio".

Il tecnico prosegue: "L'anno scorso Italiano ha fatto un capolavoro con lo Spezia, la Fiorentina può vincere o perdere ma l'impronta dell'allenatore, che mi piace, si vede sempre. Castrovilli? E' un giocatore che non si discute, ha sicuramente un futuro importante. Ha qualità straordinarie quando deve saltare uomo, per come gioca la Fiorentina può fare sia la mezzala che l'esterno d'attacco. Ranieri? Può avere un futuro, io lo vedo molto bene come centrale nella difesa a tre. E' bravo sia come difensore che in fase d'impostazione con il suo sinistro".