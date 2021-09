Teotino: “La Fiorentina non sostiene certi ritmi, Italiano dovrebbe intervenire”

Il giornalista analizza i motivi del k.o. viola: "L'allenatore dovrebbe regolare l'andamento della squadra. Decisive anche esperienza e fortuna"

Gianfranco Teotino, giornalista ed ex responsabile della comunicazione della Fiorentina, nel corso della trasmissione 90° Minuto, in onda su Rai 2, il giornalista ha valutato il match del Franchi di martedì scorso tra Fiorentina e Inter. Queste le sue parole: "Soprattutto il calo della Fiorentina, che non ha saputo evidentemente ben calibrare le energie fra primo e secondo tempo. È una squadra che non riesce a sostenere certi ritmi, Italiano dovrebbe regolare l’andamento della squadra".