Marianella: “Gudmundsson, non sono bastate offerta e rilancio. Mancato il piano B”

"La Fiorentina è quella che esce meno bene dal mercato. Anche se ha preso due buoni giocatori, funzionali alle necessità. Faraoni serviva in attesa di Dodò, Belotti ti dà un'opzione in più in avanti, visto quel poco che hanno fatto Nzola e Beltran. C'è il punto interrogativo sull'esterno chiesto da Italiano. Ha provato il colpaccio Gudmundsson, che non è riuscito. Sembrava una mossa disperata questa? No, hanno provato a seguirlo già in estate, quindi c'era una trattativa più o meno imbastita. C'è una parte di Firenze che non crede ci sia stata una trattativa, io credo che invece ci sia stata, con un'offerta e un rilancio. Ma che non è bastato, soprattutto dopo che il Genoa ha venduto Dragusin e non ha bisogno di soldi. Quindi lì dovevi spendere troppi soldi, e una Fiorentina che ha come fiore all'occhiello anche i conti fatica a fare, difficile dar torto alla società. Il punto interrogativo è invece sul mancato piano B".