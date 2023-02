Marianella: “Anno giusto per alzare una coppa. Jovic? Non faceva la punta”

Intervenuto a Radio Bruno, il commentatore di Sky Sport Massimo Marianella ha parlato delle prospettive a breve e medio termine della Fiorentina: "Ieri molto bene, per come hanno giocato e per quanto era successo. Il caso Amrabat poteva essere un problema, invece sono stati risolti in due giorni. Sono andati in gol due giocatori che ne avevamo bisogno. La squadra sta bene fisicamente, si vede. Ieri c'è stato tutto. È comprensibile se ti chiama il Barcellona che tu abbia un momento di sbandata, ma è stato bravo lui a chiedere scusa, come la società a capire la situazione. Con il Braga una partita tosta, anche se loro hanno ceduto Vitinha e solo crollati contro lo Sporting Lisbona. Il fatto di giocare il ritorno in casa potrebbe essere a favore. La chance di giocarsela sia per la Coppa Italia che la Conference League è molto appetitosa per i viola. Sarebbe bello un loro ritorno ad alzare una coppa dopo tutto questo tempo, potrebbe essere l'anno giusto.