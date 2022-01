Marelli: “Giusto il rigore dato al Cagliari, ma il rosso a Odriozola non c’era”

L'ex arbitro si complimenta con Aureliano per aver visto il (presunto) tocco di mano di Odriozola, ma precisa: "Non era da rosso"

Sull'episodio si è espresso l'ex arbitro Luca Marelli, queste le parole a Tutti Convocati: "Rigore dato al Cagliari giusto, bravo Aureliano a vedere il tocco di mano di Odriozola. Il pallone non stava entrando in porta, stava uscendo, quindi non era da rosso. Mi aspettavo che intervenisse il VAR. Non c'era neanche un elemento da rosso".