Marcolin: “Benevento un’occasione, Fiorentina serve il coltello fra i denti”

Dario Marcolin, vice-allenatore di Sinisa Mihajlovic ai tempi della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni del “Pentasport” di Radio Bruno:

Esperienza Viola? Con Miha siamo arrivati a Firenze alla fine di un ciclo, abbiamo traghettato una squadra molto forte, ma alla fine del proprio percorso in maglia viola. Sinisa ha sempre diviso, non solo a Firenze. Per lui lo sport era un fatto di vita, senza guardare al contorno. Un pregio anche nel rapporto coi calciatori che ha sempre preso di petto, è diretto anche con loro. Come compagno di squadra, ma anche al di fuori è un guascone, fa le battute etc. Quando si lavora è un tutto un altro discorso. Mihajlovic e Stankovic sono stati per un giorno della Fiorentina nel 2001.

Passaggio alla tv? La carriera da allenatore e in campo sono stati i titoli per approdare alla tv come opinionista. Così come Lele (Adani ndr). I titoli richiesti in televisione nell’analizzare le partite sono gli stessi compiti che ha un vice-allenatore.

Il momento della Fiorentina? Un momento più di paura che di gioco, la squadra è passata in vantaggio due volte ma sul 2-2 si è messa a difendere. Il polso della situazione me lo da Pezzella che non è tranquillo. Decisiva sarà la partita di Benevento, dopo aver dilapidato un vantaggio di dieci punti. L’unico che ha dato qualcosa in più a questa squadra è Vlahovic e Ribery che a 37 anni è un giocatore che nelle partite più importanti si fa dare la palla. Può ancora determinare, in una posizione di classifica difficile non si può giudicare il rendimento di un calciatore.

Le poche contestazioni? Il goal del 3-3 è stato una manna dal cielo, ha rimesso in piedi una partita che sembrava persa. Adesso ai Viola occorrono più partite di personalità che di gioco, col coltello fra i denti. Fare delle partite sporche per portare a casa dei punti. Il Benevento è in un momento peggiore della Fiorentina, è un’occasione. I sanniti hanno paura, come la Fiorentina vista in campo col Parma.