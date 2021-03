Calamai: “Prandelli non rischia, ci vorrebbe stomaco per richiamare Iachini”

Luca Calamai, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Questo un estratto delle sue parole: “Il Benevento ovviamente proverà a vincere ma secondo me vuole soprattutto restare in vantaggio negli scontri diretti con la Fiorentina. Non mi sorprenderebbe che in questa volata salvezza qualche squadra arrivasse a pari punti. Inzaghi è un uomo intelligente, furbo, non ci aspettiamo che il Benevento venga all’arrembaggio. Credo che farà fare la partita alla Fiorentina. Prandelli a rischio? No, da quello che ho capito, a meno che la squadra non venga presa a pallate dal Benevento, credo che la volontà sia quella di fare quadrato. Iachini? Per riportarlo ci vorrebbe uno stomaco da colossi, cambiare di nuovo allenatore sarebbe un trauma”.