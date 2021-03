D.s. Benevento: “Fa effetto avere gli stessi punti dei viola. Attenzione a Gaich”

Pasquale Foggia, d.s. del Benevento, ha parlato a Radio Bruno: “I punti negli scontri diretti valgono doppio, sappiamo dell’importanza della gara per entrambe le squadre, sarà un bel match. Fa un certo effetto avere gli stessi punti della Fiorentina a questo punto del campionato, mi dispiace che la Fiorentina si trovi in questa situazione. I valori tecnici incidono comunque e in questo senso la Fiorentina, rispetto ad altre squadre, ha giocatori che possono incidere in qualsiasi momento. Il momento difficile del Benevento? I momenti difficili arrivano, lo sapevamo. Per noi è bello aver fatto i punti che abbiamo in classifica ed essere lì a giocarci la salvezza”.

Foggia ha poi continuato parando di altro, partendo da Filippo Inzaghi: “Le esperienze ti migliorano, lui è arrivato a Benevento nel momento giusto. E’ un allenatore molto completo e sono sicuro che ha davanti a sé un futuro importante. Gaich? E’ un giocatore forte che merita attenzione, lo ha dimostrato al San Lorenzo, in Russia e in Nazionale. E’ uno degli attaccanti più completi tra quelli giovani che ci sono a giro. Rapporti con la Fiorentina? Sono ottimi sia con Pradè che con Barone, sono persone eccezionali. I rapporti sono veramente belli”.