Da Benevento a Crotone, che ansia: la salvezza si gioca in trasferta. E F. Inzaghi…

Focus sul calendario viola all’interno delle pagine sportive de La Nazione. Come sottolinea il quotidiano, corre tutta lontano dal Franchi la salvezza della Fiorentina: gli scontri diretti che valgono la salvezza, infatti, arriveranno tutti in trasferta. A cominciare da quello di sabato prossimo a Benevento, per chiudersi all’ultima giornata in casa di un Crotone che potrebbe essere già spacciato. In mezzo la Fiorentina dovrà fare visita anche a Genoa, Bologna e Cagliari. Tutte gare in cui i punti in palio varranno il doppio.

A Benevento i viola avranno la doppia occasione di fare un balzo in avanti in classifica e di inguaiare la squadra di Filippo Inzaghi, tra i nomi degli allenatori accostati di recente alla Fiorentina. Non solo: a livello psicologico c’è la possibilità di riscattare la brutta prestazione dell’andata che segnò il ritorno di Cesare Prandelli sulla panchina viola.