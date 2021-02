Panchina, fra Sarri e Gattuso spuntano Inzaghi e altri due profili: il punto

Sulle pagine de La Nazione, in edicola questa mattina, è possibile leggere una panoramica a 360 gradi sul futuro della Fiorentina. Commisso è ripartito per gli States dopo aver osservato da vicino squadra e dirigenti al lavoro per settimane. Sperando di poter risolvere le problematiche di classifica adesso le riflessioni si spostano in avanti. Qualsiasi sia il giorno del suo ritorno a Firenze, per Commisso sarà davvero l’ora delle scelte. Quelle tecniche, quelle che dovranno plasmare il volto e l’ossatura della nuova squadra. Il rebus allenatore sarà quello da sciogliere per primo. Al momento circolano tanti nomi; da Prandelli a De Zerbi, Sarri, Gattuso e persino Pippo Inzaghi. In seguito dovrà anche decidere se confermare Pradè o puntare tutto su una nuova figura a cui affidare il mercato.

