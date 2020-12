Marchionni: “Prandelli saprà uscirne. Juve-Fiorentina? A Torino partita come le altre”

Marco Marchionni, doppio ex della sfida di stasera tra Juventus e Fiorentina, ha parlato a tuttomercatoweb. L’estratto dell’intervista: “Alla Juve è una partita come le altre, da vincere e basta. A Firenze viene vissuta come una grande sfida ed è bello perché vivi la settimana prima della gara dove i tifosi ti incitano, ti stanno vicino e ci tengono particolarmente. Fiorentina di oggi? Non è facile quando c’è un cambiamento riuscire subito a ottenere i risultati perché ci sono tante situazioni da mettere a posto, altrimenti non si cambiava guida tecnica. È normale che tutti si aspettano di vedere il Prandelli di prima, ma ogni momento e ogni stagione è a sé. Io so solo che il mister conoscendolo sta sicuramente facendo di tutto per risolvere e far tornare la Fiorentina dove merita”.

Marchionni, infine, parla anche di Cesare Prandelli, suo ex allenatore: “Ho sempre avuto un bellissimo rapporto col mister, siamo sempre stati in sintonia. Mi dispiace che i risultati non stiano arrivando. So che lui quando è a Firenze, essendo la sua squadra, ci mette sempre più passione. Mi dispiace vederlo così ma sono sicuro che ne uscirà, è l’allenatore adatto per questa Fiorentina perché i viola hanno bisogno di persone che tengono alla maglia. Lo era anche Iachini ma purtroppo con lui non è andata…”.