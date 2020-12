Nell’edizione odierna de La Repubblica Firenze, troviamo un commento nella consueta rubrica “il cubo di Kubic”. Nell’articolo si analizza la sfida di questa sera, ricordando la storica impresa della “vecchia” Fiorentina di Prandelli, che andò ad imporsi a Torino in rimonta per 3-2. Di seguito vi riportiamo un estratto “Vi ricordate Papa Waigo? Ah che Fiorentina, quella lì. Era una squadra così rodata, quella Viola prandelliana, che bastava aggiungere al gruppo un onesto ma non eccelso calciatore e pareva d’aver preso un gioiellino da Tiffany (…) Oggi succede più spesso il contrario, torniamo dal mercato convinti di avere le tasche piene di pepite d’oro e ci ritroviamo un pugno di monetine di quelle col cioccolato dentro”.

