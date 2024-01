Marchini: “Vargas? E’ una scommessa, io punterei su Ngonge”

"Futuro di Nzola? Ci sono stati sondaggi di diversi club per lui, tra i quali Empoli e soprattutto Genoa. Secondo me per la Fiorentina può essere un giocatore utile. Ovviamente ci auguravamo che ritrovando Italiano l'ex Spezia potesse rendere in modo migliore, ad oggi però il suo rendimento è lontano dalla sufficienza. Penso che per il suo futuro molto dipenderà dalle prossime tre partite, le due di campionato e quella di Supercoppa Italiana. Vargas? E' un giocatore che mi lascia qualche perplessità dal punto di vista realizzativo, resta però un profilo dalle buone prospettive già nel giro della nazionale Svizzera. Lucca? E' un profilo che era stato accostato in passato ai viola. Resta un profilo interessante che deve però ancora crescere per esempio nel gioco spalle alla porta. Ha comunque un fiuto del gol innato. Questione Stadio? L'Artemio Franchi è costruito sulla base di logiche non più al passo con i tempi. Dal summit di ieri poi mi sembra di capire non sia emerso nulla di interessante. I soldi per la chiusura del progetto di ristrutturazione ancora non ci sono tutti, così come non si ha ancora idea di dove la Fiorentina possa andare a giocare durante i lavori. La parte relativa alla mancanza di denaro è per me la problematica principale che andava risolta subito prima ancora di partire. Mercato viola lento? Non mi sembra che altre squadre stiano facendo chissà quale movimenti. Ovvio poi che la Fiorentina necessità di innesti in determinati ruoli chiave un po' scoperti. A destra il solo Kayode non può bastare e Dodò ancora non è pronto per tornare. La questione punta poi come già detto è legata molto a Nzola. Esterni d'attacco? Sono il problema più impellente, mancano giocatori in grado di fare la differenza sulle fasce al di la di Nico Gonzalez. Non considero però i dirigenti viola degli sprovveduti, ecco perché mi aspetto che venga fatto sul mercato ciò che deve essere fatto. Ngonge? Rientra nei profili prendibili dalla Fiorentina e sarebbe un profilo superiore a Vargas per conoscenza della Serie A e per rendimento. Faraoni? E' la trattativa più vicina alla chiusura, negli altri ruoli ancora si deve individuare il nome giusto. Obbiettivo della proprietà? Commisso lo ha spesso detto, la Fiorentina ogni anno deve migliorare il piazzamento dell'anno precedente, io non penso e non mi auguro che finisca come nel 2016 quando Paulo Sosa non fu accontentato nel mercato invernale. Kean? In prestito secco non lo prenderei mai, può anche aiutare ma rivaluti un giocatore per la Juventus".