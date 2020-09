Marchini: “Priorità di Rocco è il Franchi. Ingeneroso paragone coi Della Valle”

Giampaolo Marchini, giornalista de La Nazione, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

Sappiamo che Rocco non dice cose mai banali. Ci sono dei problemi di natura sismica, con i materiali utilizzati per la realizzazione della tribuna (super innovativa in quel periodo). Questi non sarebbero più a norma e questo ci sono dei grossi problemi a prescindere che lo stadio venga ristrutturato o meno. La priorità numero uno di Rocco è per il Franchi. A Campi potrebbe fare tutto lo stadio come vuole, al Franchi purtroppo ci sono dei vincoli. E’ in generoso paragonare Rocco alle ultime annate dei Della Valle qua non si parla più di autofinanziamento perchè a gennaio i soldi sono stati spesi e tanti, a prescindere da come si sono rivelati poi. I soldi per acquistare il Centro Sportivo inoltre sono stati messi, e tanti.