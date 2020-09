Marzio Fatucchi, giornalista del Corriere Fiorentino, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare le parole del presidente viola dopo la conferenza stampa di questa mattina:

Abbiamo capito cosa intendeva quando parlava di distruggere il Franchi. Vuole spostarlo di dieci metri e quindi dato che non ha le ruote, l’esigenza è quella di distruggere e ricostruire. Casamonti lo ha già fatto a Tirana, con una bellissima facciata distrutta e ricostruita pezzo per pezzo. Questo per il Franchi è molto più complesso, però molto dipende dal rapporto con il ministero. Commisso deve confrontarsi con i dirigenti per far applicare tutte le leggi su tutto ciò che è vincolato e vincolabile. Idea realizzabile? C’è il fattore tempo che è fondamentale anche per il business-plan. E’ una variabile che soprattutto in Italia è decisiva per capire se l’investimento si farà o meno. E questa è indipendente dalla volontà di Commisso e Nardella, ma passa da altri enti…